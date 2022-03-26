Афины , , 15:18 — REGNUM Вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на острове Керкира (Корфу, Греция).

Греция

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Фото памятника, облитого красной краской, разместило в соцсетях посольство РФ в Греции.

Ранее в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции.

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