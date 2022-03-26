Иваново, , 15:16 — REGNUM Так называемый криминальный авторитет задержан в Ивановской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом 26 марта сообщило МВД-Медиа.

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Как полагает следствие, с декабря 2015 года 39-летний фигурант уголовного дела занимает «высшее положение в преступной иерархии». Данный статус, считают следователи, он использовал в целях организации незаконной деятельности.

Деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области и ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками УФСБ региона.

В отношении подозреваемого также возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Фигурант отправлен под домашний арест.