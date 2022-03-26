Рим, 26 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Кризис на Украине может стать причиной закрытия в Италии почти 100 тыс. сельхозпредприятий из-за роста затрат на производство. Об этом говорится в обнародованном 26 марта докладе ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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«Почти сто тысяч фермерских хозяйств Италии, скорее всего, остановят деятельность из-за взрывного роста затрат на производство, которая намного превышает выручку фермеров от реализации их продуктов: от молока до фруктов и от мяса до овощей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого может снизиться автономность страны в сфере питания, а также ее способность реагировать на шок в вопросе поставок в указанной сфере, который произошел в результате роста международной напряженности.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время около 11% предприятий прекратили свою деятельность и еще 30% ферм вынуждены работать в условиях отрицательного дохода. При этом, по данным ассоциации, в наибольшей степени пострадает производство зерновых культур, в частности, пшеницы и кукурузы.

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