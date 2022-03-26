Донецк, 26 марта 2022, 15:13 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Зайцево 10 снарядов.
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