Доха, , 15:11 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время международной конференции «Доха форум» в Катаре предостерег от появления союза между РФ и Китаем на фоне происходящего в Украине.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если мы толкнем РФ к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — отметил он.

23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита глав государств и правительств Североатлантического альянса напомнил, что Пекин не осудил спецоперацию РФ на Украине и воздержался от голосования при рассмотрении соответствующей резолюции на Генассамблее ООН.