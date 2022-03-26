Оренбург, 26 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Оренбурге группа студентов подверглась нападению грабителя. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Mindsay Mohan Наручники

По данным следствия, четверо однокурсников провожали свою подругу и в этот момент сзади к ним подошёл пьяный молодой человек. Он попросил сигарету, после 200 рублей, но студенты ответили отказом. Тогда в одном из переходов неизвестный устроил драку, ударил студента в челюсть, похитил его мобильный телефон и под угрозой расправы узнал пароль.

Подозреваемым оказался ранее много раз судимый 24-летний житель Оренбургской области. Днём ранее он совершил ещё один грабёж. Похищенное полицейскими было изъято. Налётчика арестовали. Теперь ему грозит семь лет заключения.