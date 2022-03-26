Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) внесла российского разработчика программного обеспечения «Лаборатория Касперского» в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США. Об этом сообщает агентство Reuters.

У офиса «Лаборатории Касперского» gilipollastv

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

FCC опубликовала новую редакцию списка 25 марта. Перечень представляющих угрозу компаний пополнили российская «Лаборатория Касперского» и американские подразделения китайских операторов связи China Mobile и China Telecom.

Ранее в этот список были внесены ещё несколько китайских компаний. В частности, в 2021 году в перечень представляющих угрозу США компаний вошли производители телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE.

Представители «Лаборатории Касперского» охарактеризовали это решение как несправедливое. В компании заявили, что оно принято по политическим причинам.

В посольстве Китая в Вашингтоне призвали власти США прекратить необоснованное подавление китайских компаний. Дипломаты заявили, что правительство КНР примет необходимые меры для защиты прав китайских компаний.