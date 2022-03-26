Людиново, Калужская область, 26 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. На железнодорожный вокзал «Калуга-1» вечером 25 марта прибыл поезд из Белгорода, на котором в регион приехали 107 беженцев с Украины, в том числе 35 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Встреча беженцев с Украины на железнодорожном вокзале в Калуге

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Прибывших на автобусах отвезли в пункт временного размещения в городе Людиново. Беженцев сопровождали сотрудники МЧС, медики, представители Калужского регионального отделения Российского Красного Креста. Для прибывших организовано горячее питание, медицинское обслуживание и информационное сопровождение.

Для организации работы по приему беженцев, прибывших с Украины, на территории региона действует межведомственный оперативный штаб.