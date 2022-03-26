Уфа, , 14:38 — REGNUM Четырех членов террористического сообщества, причастных к подготовке нападений на сотрудников правоохранительных органов, задержали в городе Уфе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом 26 марта сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

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Уточняется, что ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ пресекла в Башкирии деятельность террористического сообщества.

«В городе Уфе задержаны четверо граждан Российской Федерации, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети Интернет террористической идеологии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе обысков у задержанных изъяли две гранаты РГД-5, самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, экстремистскую литературу, радиостанции, а также одежду и снаряжение для использования в полевых условиях.

При этом добавляется, что указанные лица были задержаны в рамках возбужденного СУ СК России по Башкирии дела по части 1 и части 2 статьи 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта стало известно, что в Кургане в отношении местного жителя за призывы к свержению власти было возбуждено уголовное дело.