Курган, , 14:36 — REGNUM Председатель курганской «Опоры России» Ольга Лютикова сообщила туристам, которые из-за санкций лишились возможности отдохнуть, что стоимость путёвки возвращает туроператор, а не турагент. Пояснения она дала в телеграм-канале «Бизнес-сообщество Курганской области».

Туризм

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Ольга Лютикова, как предприниматель, который много лет работает в сфере туризма, пояснила, что добросовестный турагент, получив денежные средства от клиента, тут же отправляет их туроператору, максимум — на следующий день.

«Турагентства существуют на комиссию от продажи. Безусловно, сейчас туризм одна из самых пострадавших сфер. Небо закрыто, люди боятся ездить отдыхать даже в соседние города. Однако сумму путевки клиенту возвращает именно туроператор, а не агентство. Оно теряет свой процентный заработок, что тоже очень ощутимо. Именно отсутствие продаж, а не возвраты путёвок приводит к закрытию дела», — пояснила Ольга Лютикова.

Чтобы обезопасить свой отдых, она советует туристам узнать у турагента номер своего бронирования. Тогда он самостоятельно сможет отслеживать статус свой путевки, в том числе видеть оплачена она или агент решил свободно распорядиться чужими деньгами.

«Очень важно, что, путёвка купленная по «Раннему бронированию» и оплаченная полностью, не подлежит пересмотру цены. И если за неделю до вылета вас просят доплатить, знайте, что деньги с вас требуют незаконно», — подчеркнула председатель курганской «Опоры России» Ольга Лютикова.

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