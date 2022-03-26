Москва, 26 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Показы спектаклей более 30 российских театров будут представлены на платформе VK Видео к международному Дню театра. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Alejandro В Мариинском театре

Проект стартует 27 марта. В рамках мероприятия пройдёт трансляция юбилейного вечера «Вне системы» к 150-летию Константина Станиславского в МХТ им. Чехова.

Драматический театр «Приют комедианта» впервые покажет в прямом эфире спектакль «Киса». Также в рамках проекта онлайн-трансляции проведут Мариинский и Александринский театры и десятки других площадок.

Параллельно будут организованы показы репетиций, интервью и мастер-классов в рамках сервиса «Клипы ВКонтакте». На этой площадке пользователям социальной сети будет показана та часть театральной работы, которая обычно скрыта от зрителей.