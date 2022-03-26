Краснодар, , 14:35 — REGNUM Стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления может вырасти до 35 рублей, сообщили в пресс-службе администрации города. Действующие льготы на проезд власти обещают сохранить. Вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по работе пассажирского транспорта на территории Краснодара 25 марта.

Трамвай Krd.ru

Необходимость повышения стоимости проезда руководство МУП «КТТУ» объясняет сокращением пассажиропотока и нехваткой кадров из-за низкого уровня заработной платы. Директор предприятия Александр Грачёв рассказал, что сегодня КТТУ не хватает 26% водителей, 39% кондукторов, 12% рабочих и 10% специалистов. В результате, из-за дефицита кадров, на линию не выходят 15 трамваев, 10 троллейбусов и девять автобусов. Для привлечения новых сотрудников необходимо проиндексировать зарплату на 15%. Снизился и пассажиропоток — в 2021 году муниципальным общественным транспортом воспользовались 102,6 млн пассажиров, что на 12% меньше, чем за 2019 год. Объём выручки по сравнению с допандемийным годом сократился на 3,5%, фактические расходы в то же время возросли на 6%. Убытки предприятия в 2021 году составили 50 млн рублей.

Как уточнил начальник управления цен и тарифов Дмитрий Васильев, предварительно, с учётом роста цен на материалы и комплектующие, а также необходимостью индексации заработной платы средняя себестоимость поездки на одного пассажира равна 33 рублей. Предполагается, что стоимость проезда в общественном транспорте КТТУ необходимо увеличить до 35 рублей.