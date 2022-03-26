Доха, 26 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Быстро заменить российский газ в Европе невозможно. Об этом 26 марта заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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На это потребуются годы, и нет никого, кто мог бы заменить поставки России в краткосрочной перспективе, считает он.

«Говорить, что сегодня можно обойтись без РФ, и утверждать, что Катар или другие могут заменить ее, просто смешно. … Этого не произойдет», — отметил он в интервью СМИ ФРГ.