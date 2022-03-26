Белград, 26 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Что бы Сербия ни сделала по вопросу введения антироссийских санкций, ее решение в любом случае для кого-то было бы спорным. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 25 марта в эфире телеканала b92.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Вучич

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«Если бы мы ввели санкции, нашлись бы те, кто спросил бы «почему?». Когда мы не вводим санкции, вы спрашиваете «почему?», — сказал президент Сербии.

По словам Вучича, руководство Сербии старается «не рисковать».

«Если мы отбросим моральную и эмоциональную часть вопроса, не буду сейчас напоминать о том, кто был на нашей стороне… Но тогда напрашивается вопрос — что мы будем делать в СБ ООН, когда возникнет вопрос Косово и Метохии? По какой цене мы получим газ, как мы скажем тем, кто не вводил против нас санкции и ничего плохого нам не делал, «мы теперь расправимся с вами», — заявил Вучич.

«Я верю, что я знаю Путина лучше, чем 99% лидеров в мире и могу понять, что у него в голове. Я думаю, что Запад сначала застал его врасплох, и что он теперь в ситуации, когда уже деваться некуда, и теперь он удивляет Запад, он должен бороться», — процитировал телеканал b92 слова Вучича.

Напомним, что Сербия проголосовала за резолюцию ГА ООН, которая осуждает действия России на Украине, но при этом не присоединилась к антироссийским санкциям.