Москва, , 14:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), Росэксимбанку и ЭКСАР осуществлять мероприятия, направленные на поддержку не только экспорта, но и импорта, при этом правительству РФ — возлагать такие функции также и на другую госорганизацию. Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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РЭЦ, Росэксимбанк, ЭКСАР наделены функциями по оказанию страховой, финансовой, гарантийной и иной поддержки экспорта. Закон наделяет их аналогичными функциями в части поддержки импорта.

При этом в 2022 г. правительство РФ будет вправе принять решение о возложении функции по осуществлению гарантийной и страховой поддержки экспорта и импорта также на иную организацию — российское юрлицо, 100% акций в уставном капитале которого «принадлежит РФ и (или) российским лицам».