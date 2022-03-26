Манила, 26 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Видеозаписи извержения вулкана Тааль, который расположен на острове Лусон (Филиппины), выкладывают 26 марта в соцсетях его очевидцы.

TheCoffee (Mike Gonzalez) Вулкан Тааль

При этом извержение вулкана началось ранее 26 марта, когда Тааль выбросил столб пепла и газа высотой почти 1,5 км.

Также, по данным филиппинских СМИ, из-за этого в стране объявили третий (из пяти) уровень опасности и ведется эвакуации из расположенных возле Тааля населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии утром 25 марта произошло три извержения вулкана Анак Кракатау.