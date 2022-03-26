Москва, 26 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть осторожнее из-за надвигающейся непогоды. Его обращение опубликовано в Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

Он предупредил, что с 26 марта и до 29 марта погода в мегаполисе значительно ухудшится.

«Дождь, снег, сильный ветер. Берегите себя, будьте осторожны», — написал он.

Метеоролог Александр Шувалов ранее предупредил москвичей о похолодании. Дожди усилятся 26 марта, 27 марта ожидается мокрый снег и порывистый ветер более 15 м/с.