26 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удостоился высокого мнения общественности после того, как ответил на упреки Зеленского из-за позиции по России и Украине. Мнения из соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 15:12 — REGNUM В социальных сетях почти единодушно поддержали ответ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на обвинения Владимира Зеленского в неоказании помощи Украине. Люди назвали его единственным в Европе здравомыслящим политиком. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«По моему, единственный европейский политик, который думает только о своем народе», — замечает Валерия.

«Приятно видеть такую позицию, это куда лучше, чем поддержка нацистов», — поддерживает Антонина Пастухова.

«Вот тут он прав, в этом вся европейская политика, сначала подначат, а потом каждый сам за себя», — считает Ольга Викторовна.

«Хоть один с мозгами», — соглашается Яна Пашкова.

«Венгры сейчас выглядят самыми здравыми среди всей этой агонирующей шайки ЕС», — поделился мнением Сергей.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

«Вот правильная позиция, интересы своих граждан и суверенитет страны в первую очередь. А не Украина цэ Европа», — считает Анна.

«Прагматик. Респект!» — отметил Владимир Кукушкин.

«Один на всю Европу адекватный политик со своей точкой зрения. Присоединяем Венгрию», — смеётся Юстас.

«Орбан не дурачок свою страну наказывать за глупость евродепутатов», — замечает Анна Февралева.

«Интересы своей страны превыше всего. Другие главы государств ЕС могли бы брать пример, но…» — многозначительно отметила Анастасия.

«Зелебоба одурел от безысходности, скоро этого шута отправят к бандере его кураторы», — такой прогноз относительно будущего Владимира Зеленского сделал Сергей М.

«Ну хоть одна страна с мозгами», — соглашается Елена Иванова.

«Он просто понимает, что будет в скором времени. Каждое неудачное действие сейчас запомнят надолго», — замечает Елена.

«Самый адекватный ответ адекватного и здравомыслящего человека», — считает Тимофей.

«Думать о своем народе — первостепенная задача любого политика и уж тем более главы государства», — напоминает Б.

«Радует, что есть адекватные люди, которые думают о своем народе, а не о том, что Байден скажет», — считает Татьяна.

«Он мудрый и верующий человек. И также переживает за венгров, живущих в Закарпатье», — поддерживает Михаил.

«На самом деле он высказал довольно очевидную вещь. Полный идиотизм думать, что США и ЕС вводят санкции против РФ из-за того, что у них душа болит за бедных украинцев (ага, Байден ночами не спит, слёзы в подушку льёт). Каждое государство в первую очередь думает о своих интересах и выгоде», — замечает Анастасия.

«Орбан красавчик», — только и написал Сергей.

«Молодец, Орбан! Всегда надо прежде всего выступать за интересы своей страны и её народа! Все бы лидеры стран так думали и поступали!» — похвалила Леонилла.

«Все бы о своей стране беспокоились и вопросов бы не было!» — замечает Наталья.

«Венгрия правильно рассудила в этом военном конфликте. Она заняла выжидательную позицию, не стала пропускать оружие на Украину. Там живут добродушные и миролюбивые люди. Я сама там была и могу это с уверенностью сказать», — поделилась Тамара Смирнова.

«Есть ещё в ЕС, кто реально служит народу!» — считает Роман.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. В ответ на это Виктор Орбан заметил: «Мы не украинцы, не русские — мы венгры… На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии».

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