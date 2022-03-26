Вашингтон, 26 марта, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Введенные против России санкции, без сомнений, спровоцируют дефицит продуктов, предупредил президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Последствия этих санкций отражаются не только на РФ, но и на многих других странах, включая европейские государства и нашу страну», — отметил он на переговорах с лидерами стран НАТО в Брюсселе.

По данным ABC News, продукты питания в США уже подорожали на 8% по сравнению с 2021 г.