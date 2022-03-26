Тула, , 14:13 — REGNUM Первенство Центрального федерального округа по смешанным боевым единоборствам стартовало в Туле, в спортивном центре «Тула-Арена», 26 марта, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылось первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству Управление пресс-службы правительства Тульской области

«С каждым годом единоборства становятся все более популярными в Тульской области и всей России. Спортсмены нашего региона успешно выступают на всероссийских и международных стартах, показывая отличную подготовку, силу воли и самодисциплину. Желаю всем участникам честной борьбы и уверенных побед», — обратился к участникам соревнований министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он добавил, что сегодня в Тульской области боевыми единоборствами занимаются более 1000 спортсменов.

Участниками турнира стали 300 спортсменов из 18 регионов России. Соревнования продлятся до 27 марта. Победители примут участие в первенстве и чемпионате России по MMA.