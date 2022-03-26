Москва, , 14:13 — REGNUM Научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина усовершенствовало технологию изготовления стекла для «самолётов-невидимок», что позволит снизить заметность боевых машин. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Т-50 на авиакосмическом салоне МАКС-2017 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Специалисты омского предприятия провели модернизацию установки, которая используется для нанесения тонких слоёв металлов и оксидов металлов на стелс-стёкло. Им удалось увеличить пиковые значения распыления магнетрона, использующегося для распыления металла в вакуумной установке.

Решение значительно повысило качество остекления кабины пилота. Благодаря этому удалось повысить оптические характеристики, сохранив низкую радиолокационную заметность. Расчётные характеристики образов, полученных на модернизированной установке, подтверждены в ходе замеров и испытаний.

«Новая технология будет использоваться при создании изделий конструкционной оптики для перспективных авиационных комплексов. Это позволит снизить заметность самолётов в радиолокационном диапазоне и повысить их боевые возможности», — отметил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.