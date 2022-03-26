Тбилиси, , 17:10 — REGNUM Грузинская полиция провела операцию против организоанной преступной группы, во время которой было арестовано 13 человек, вымогавших деньги у иностранцев, сообщает 26 марта грузинский телеканал «TV Пирвели».

Под арестом Oregon Department of Transportation

Согласно официальной информации, обвиняемые с помощью обмана, угроз, психологического и физического давления заставляли иностранных туристов платить во много раз завышенные суммы за навязанные услуги. Следствие установило, что владельцы и менеджеры тбилисских клубов «Калакури» и «Royale» вступили в преступный сговор с девушками, работавшими в этих клубах официантками и «промо-гёрлз». В клубах иностранным туристам без их ведома заказывали различные виды напитков и еды. А затем за оказанные услуги с туристов брались «неуместно большие суммы денег».

В результате обыска в клубе Royale правоохранители изъяли предположительно преступные средства — 980 лари, 2 712 долларов США, 1 815 евро, 64 500 российских рублей, 500 швейцарских франков, 712 арабских дирхамов и 3 550 австралийских долларов. Во время обысков в домах обвиняемых также были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и различные документы. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия ведутся в отношении случаев получения с иностранных туристов мошенническим путём крупных сумм денег, с целью установления других обстоятельств, а также установления и задержания иных лиц в связи с указанными фактами.