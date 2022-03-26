Москва, 26 марта 2022, 14:09 — REGNUM Минобороны РФ опубликовало 26 марта видео уничтожения ЗРК «Бук» ВС Украины (ВСУ).
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На кадрах видно нанесение ракетного удара по разведанной позиции ЗРК «Бук» ВСУ оперативно-тактическим комплексом «Искандер».
Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. Точным попаданием в цель ЗРК ВСУ уничтожен.
Ранее Минобороны РФ показало кадры запуска ракет «Калибр» по объектам ВСУ в Житомирской области.