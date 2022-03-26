Москва, , 13:59 — REGNUM Центробанк (ЦБ) РФ разрешил с 28 марта открыть торги всеми российскими акциями на Мосбирже, говорится в сообщении регулятора.

Центробанк NVO

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Торги российскими акциями, региональными и муниципальными облигациями будут идти с 09:50 до 13:50 мск, а также в РПС — с 9:30 до 14:00 мск.

Укороченный торговый день (до 14:00 мск) и запрет на короткие продажи остаются в силе.

Также будет возобновлена торговля иностранными акциями и иными облигациями в РПС — с 9:30 до 19:00.