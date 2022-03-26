Симферополь, , 13:57 — REGNUM Более 24 тысяч эвакуированных жителей прибыли на территорию Республики Крым с Украины за период проведения специальной операции. Об этом сообщили 26 марта в министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Машины заезжают на территорию пункта временного размещения Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Так, около двух тысяч человек пересекли границу с Россией на территории Крыма за последние сутки.

По данным на утро 26 марта на территории Крыма развернули десять пунктов временного размещения, в них в общей сложности находятся 418 человек, в том числе 134 ребёнка.

В общей сложности на территории Крыма готовы развернуть 27 пунктов временного размещения для переселенцев на более чем две тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, специальную военную операцию по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины Россия ведёт с 24 февраля.