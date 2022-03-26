Москва, 26 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Законопроект, который смягчает административную ответственность за нарушение валютного законодательства в России на фоне санкций Запада, одобрило правительство РФ. Об этом 26 марта сообщается пресс-служба российского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

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«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что указанный проект закона призван снизить ответственность за нарушения валютного законодательства в связи с антироссийскими санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области возбуждено дело о заключении антиконкурентного соглашения между поставщиками сахара.