Москва, , 13:55 — REGNUM Уровень импортозамещения по всем критическим направлениям в РФ составляет от 80% до 100%, для важных отраслей опасности нет. Об этом 26 марта сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе прямой трансляции встречи правительства и представителей IT-отрасли.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«По всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности — от 80 до 100% есть. То есть никакой опасности для государства нет, во всяком случае промышленности, отраслей. Есть где-то, не дотягивают сервисы до того уровня, который у технологических гигантов. Сейчас тот момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги крупнейших мировых игроков», — сообщил он.