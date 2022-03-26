Новосибирск, 26 марта 2022, 14:02 — REGNUM В Новосибирской области на служебных автомобилях центра организации дорожного движения в поддержку специальной операции России появились наклейки в виде буквы Z. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
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«Важно осуществлять моральную помощь братскому народу, подключаться к акциям, показывать всем, что мы сила, мы вместе со всем справимся и будет мирное небо над головой», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.
Буква Z на автомобилях подведомственного учреждения минтранса региона выполнена из Георгиевской ленты.