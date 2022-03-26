Обнинск, Калужская область, , 14:24 — REGNUM Прокуратура города Обнинска Калужской области организовала проверку информации, размещённой в Сети, о выдаче жительнице города в родильном доме выписки на здорового ребёнка о том, что он родился мёртвым. Об этом 26 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Борис Михайлович Лавренко. В роддоме. 1950-е

«Надеюсь, это увидит главный врач или министерство здравоохранения! Вижу свою выписку и, честно говоря, в шоке! Вы вообще куда смотрите? Что вы пишите? Мой ребёнок родился живым и здоровым! Полнейшее отсутствие ответственности», — написала в социальной сети роженица.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, — подчеркнули в прокуратуре области.

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