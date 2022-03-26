Обнинск, Калужская область, 26 марта 2022, 14:24 — REGNUM Прокуратура города Обнинска Калужской области организовала проверку информации, размещённой в Сети, о выдаче жительнице города в родильном доме выписки на здорового ребёнка о том, что он родился мёртвым. Об этом 26 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, — подчеркнули в прокуратуре области.
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