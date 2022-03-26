Москва, , 13:41 — REGNUM Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала патент на промышленные образцы двух новых моделей российских автомобилей Aurus. Об этом сообщает портал Autonews.

Aurus Дарья Драй © ИА REGNUM

Первая из этих моделей представляет собой кабриолет. Модель оснащена мягкой складной крышей.

Ожидается, что кабриолет будет выполнен на базе седана Aurus Senat. Ранее в Aurus сообщали о разработке парадного кабриолета для свободной продажи.

Вторая модель относится к катафалкам. О разработке траурной машины Aurus впервые стало известно в 2021 году.

Aurus Motors занимается разработкой и производством отечественных автомобилей представительского класса. Впервые эти автомобили были задействованы на инаугурации президента России Владимира Путина в мае 2018 года.

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