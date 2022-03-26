Москва, 26 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала патент на промышленные образцы двух новых моделей российских автомобилей Aurus. Об этом сообщает портал Autonews.

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

Первая из этих моделей представляет собой кабриолет. Модель оснащена мягкой складной крышей.

Ожидается, что кабриолет будет выполнен на базе седана Aurus Senat. Ранее в Aurus сообщали о разработке парадного кабриолета для свободной продажи.

Вторая модель относится к катафалкам. О разработке траурной машины Aurus впервые стало известно в 2021 году.

Aurus Motors занимается разработкой и производством отечественных автомобилей представительского класса. Впервые эти автомобили были задействованы на инаугурации президента России Владимира Путина в мае 2018 года.