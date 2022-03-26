Бухарест, , 13:41 — REGNUM В ночь с 26 на 27 марта нынешнего года Румыния переходит на летнее время. Об этом 26 марта на румынское Управление эталонных частот сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Часы Virtualvocations.com

По официальным данным, в 3:00 по местному времени (4:00 мск.) стрелки часов в стране будут переведены на час вперед. Аэропорты и железнодорожные вокзалы перейдут на новое расписание в полночь 27 марта.

Как утверждают румынские специалисты, смена времени не скажется негативно на работоспособности и жизненном цикле граждан. Ранее Бухарест отказался от идеи введения «стандартного часового пояса».