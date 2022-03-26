Будапешт, 26 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Власти Венгрии отстаивают национальные интересы и выступают на своей собственной стороне. Об этом 26 марта заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ответ на обвинения Владимира Зеленского в интервью венгерскому каналу М1 после саммита глав ЕС и НАТО.

Boraszlany Виктор Орбан

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские — мы венгры… На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии… Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», — сказал он.

Также Орбан добавил, что существуют страны, желающие участия НАТО и ЕС в конфликте на Украине в какой-либо степени или даже силой, и такие страны, как Венгрия, желающие держаться от него подальше, по поводу чего постоянно идут открытые и скрытые дебаты.

«Венгрии каждый раз приходится снова и снова отстаивать свои национальные интересы. Вот почему не все равно, какое правительство у Венгрии. Это правительство, которое отстаивает национальные интересы или которое хочет плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами, большими или имеющими авторитет. Мы правительство, которое отстаивает национальные интересы, и хотим это делать и дальше», — уточнил венгерский премьер-министр.

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил о своем недовольстве тем, что Венгрия против расширения антироссийских санкций и введения бесполетной зоны над Украиной, не поставляет оружия Киеву, а также запрещает транзит такового через свою территорию.