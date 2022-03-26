Москва, 26 марта 2022, 13:39 — REGNUM ВС России уничтожили позицию украинского комплекса ПВО «Бук» под Киевом ударом ракеты «Искандер». Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.
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Ранее российские военные взяли под контроль командный пункт ВСУ в пригороде Киева.
Отмечается, что добровольно сдался в плен 61 украинский военный, из них больше половины — старшие офицеры.
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