Москва, 26 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной Палаты Российской Федерации (ОП РФ) Александр Школьник рассказал о своих впечатлениях от встречи с деятелями культуры 25 марта.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент на встрече с деятелями культуры привел в пример одного итальянского художника, который нарисовал на стене дома в Неаполе Федора Михайловича Достоевского, протестуя против отмены российской культуры и тотального отрицания всего русского. Согласен с главой государства, который сказал: «это всё-таки даёт надежду, что именно через взаимную симпатию людей, через культуру, которая всех нас связывает и объединяет, правда безусловно пробьёт себе дорогу, что искусство, образование, как им и должно быть, будут сеять только лишь умное, доброе и вечное», — рассказал Александр Школьник.

«Слова Владимира Путина направлены на созидание. На сохранение тех основ мира, которые заложены самим существованием нашей цивилизации. Он абсолютно прав: великая российская культура всегда несла миру свет. В любые даже самые темные времена», — подчеркнул директор Музея Победы.

«Хочу напомнить, что в августе исполнится ровно 80 лет с момента премьеры Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде. Изнуренные голодом и бомбежками люди с воодушевлением и верой слушали великую музыку, которая была сильнее боли, страданий, страха. Сильнее зла. Эта музыка дарила мощный заряд надежды. Надежды на Победу. Вот это созидательное начало нашей культуры, верность традициям и исторической памяти, как справедливо подчеркнул глава государства, невозможно отменить в угоду санкциям, гендерным предпочтениям или новым европейским ценностям», — отметил заместитель секретаря ОП РФ.

«Уверен, что нельзя по указу правящих элит заставить людей перестать восхищаться шедеврами Врубеля, Серова, Малевича. Заставить не слушать великих композиторов или запретить восхищаться русским балетом. Должен отметить, сейчас в мире не так много лидеров, у которых, как говорил Кант есть «нравственный закон внутри», тех кто свято охраняет ценности семьи, уважения к прошлому, «отеческим гробам». Кто так бы ревностно берег культуру и заботился о творческом развитии молодых талантов. Об их духовно-нравственном развитии. Не в угоду тенденциям и трендам, не по воле меньшинств, а ради сохранения традиционных устоев мироздания. И именно поэтому у нашей страны — большое и великое будущее», — завершил свой рассказ Александр Школьник.

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