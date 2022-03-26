Ярославль, 26 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении бывшей и.о. директора департамента и здравоохранения региона Оксаны Пиклун. Об этом сообщает Ярньюс.

Duma.yar.ru Оксана Пиклун

Уголовное дело возбуждено УФСБ по материалам проверки прокуратуры области. Нарушения касаются периода работы Пиклун в должности и.о. главного врача Гаврилов-Ямской ЦРБ.

По версии следствия, Пиклун необоснованно начисляла себе премии и другие выплаты, например, за дежурство. Сумма ущерба медицинскому учреждению составила более миллиона рублей. Сейчас Оксане Пиклун избрана мера пресечения — домашний арест.

Напомним, назначение Оксаны Пиклун директором депздрава в ноябре 2021 года вызвало различные оценки в профессиональной среде. Высказывались сомнения в её профессионализме, в сфере медицины она работала недолго. Удивление вызвали и некоторые публичные заявления чиновницы. В феврале 2022 года Пиклун была уволена.