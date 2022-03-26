Смоленск, , 13:28 — REGNUM Уголовное дело по статье о халатности возбудили следственные органы Смоленской области в отношении должностных лиц администрации МО «Вяземский район», сообщили 26 марта в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ.

Смоленский СК возбудил дело против чиновников из-за аварийного дома Пресс-служба СУ СКР по Смоленской области

Как уточнили в СК, ранее в местных СМИ вышел сюжет о жильцах дома-памятника в Вязьме. Здание, при явных признаках аварийности, до сих пор не получило этот статус, который позволил бы либо реконструировать здание. Либо снести, а жильцов расселить.

Следственные органы тогда начали проверку. Уже предварительно установлено, что меры по признаниюмногоквартирного дома № 3 по улице Комсомольская города Вязьма, являющегося объектом культурного наследия, аварийным, чиновники не принимали с 2019 года. Это привело к существенному нарушению законных прав и интересов жильцов дома.

В рамках уголовного дела следователи и следователи-криминалисты следственного управления проводят осмотры, обыски по месту работы и жительства должностных лиц, допросы свидетелей и потерпевших.