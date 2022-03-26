Кемерово, , 13:25 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено дело о заключении антиконкурентного соглашения между поставщиками сахара. Об этом сообщило региональное управление ФАС России.

Сахар Humusak

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Установлено, что две оптовые компании, которые отгружали сахар в розничные торговые точки, оптовым продавцам и производственным предприятиям, начиная с 1 марта 2022 года, значительно увеличили торговую наценку.

«Действия предприятий по значительному увеличению торговой наценки на отпускные цены на сахар могут свидетельствовать о заключении антиконкурентного соглашения», — уточнили в управлении.