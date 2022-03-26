Донецк, 26 марта 2022, 13:24 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке снаряды калиба 122 мм. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:50 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 снарядов калиба 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами калибра 122 мм.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами калибра 122 мм