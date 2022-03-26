Москва, , 13:23 — REGNUM Московский театр «Современник» начнёт показ детских спектаклей в рамках программы «Маленький Современник». Об этом сообщается на сайте театра.

Леонид Корсаков. Чистопрудный бульвар. Театр -Современник-. 1975-79

Начало новой программы приурочено к международному Дню театра, который отмечается 27 марта. Первым спектаклем для детей в «Современнике» станет постановка «Цирк с предметами» режиссёра Михаила Плутахина.

Спектакль разработан в жанре театра предмета: клоунов и акробатов заменят левитирующие магниты, игрушки, чайные чашки и многое другое. Показы пройдут 26 и 27 марта.

«Цирк с предметами» станет первой постановкой в рамках проекта «Маленький Современник», благодаря которому у нашего театра появится отдельный репертуар для детей», — отметили в театре.