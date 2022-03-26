Москва, , 13:23 — REGNUM У проекта газопровода «Северный поток — 2» может сложиться благоприятное будущее в случае, если иностранные партнеры РФ «включат голову», вспомнив о своих налогоплательщиках, избирателях и целом ряде социальных задач. Об этом 26 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Как отметил в интервью РИА Новости Медведев, существуют определенные общеэкономические законы, которые невозможно игнорировать, и которые зарубежные партнеры России пытаются нарушать.

При этом он отметил, что в «Северный поток — 2» вложены денежные средства и он является важным, полезными рентабельным для всех участников. В то же время зампредседателя Совбеза РФ указал на то, что, по его мнению, конфликты начинаются и заканчиваются, а деньги и экономика остаются.

«Считаю, что у проекта «Северный поток — 2» вполне благоприятное будущее. Оно может сложиться во всяком случае, если наши партнеры по диалогу включат в какой-то период свои головы и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, избиратели и целый ряд социальных задач, которые надо решать. Не просто вредить России, а решать важнейшие для своих экономик задачи. Стараться помогать своему населению. Следить за тем, чтобы счета, которые получают налогоплательщики, были удобоваримыми», — сказал Медведев.

Также он напомнил, что в Европе еще несколько лет назад считали цену на газ в $400−500 за тысячу кубометров высокой, а теперь она стала гораздо дороже.

«Поэтому я в этом вопросе сдержанный оптимист», — заключил зампредседателя Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить возмещение 50% трат на детские путевки.