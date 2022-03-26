Москва, 26 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Место России в мире предназначено ей историей — это большая и очень значимая страна со своей гордостью. Об этом сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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"Россия занимает свое место. Это место предназначено ей историей и… господом Богом… И у РФ свое будущее, свое позиционирование, своя гордость, своя сила, свои возможности, свои проблемы. Поэтому мы не рядом с кем-то, мы сами по себе. Мы большая, очень значимая и очень хорошая страна», — отметил он в интервью РИА Новости.

Ранее Медведев рассказал, что существует несколько оснований, при которых РФ имеет право использовать ядерное оружие. Они все прописаны в соответствующем документе.