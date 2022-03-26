Курган, , 13:20 — REGNUM В Кургане перевозчик, поднявший стоимость проезда в общественном транспорте на три рубля, не обосновал повышение цены. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

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Мэр Кургана напомнила, что повышение стоимости проезда до 33 рублей перевозчик на словах мотивировал удорожанием запасных частей для автобусов, обслуживанием оборудования для безналичной оплаты проезда и другими расходами. Тем временем стоимость топлива, в данном случае газа, не выросла, а свои затраты на выросшую стоимость запасных частей и другие расходы перевозчик документально не подтвердил, отметила Ситникова.

«С перевозчиком проводились встречи, где транспортной компании было указано на недопустимость необоснованного повышения цен на проезд в общественном транспорте. Несмотря на это, перевозчик повысил стоимость проезда, что для многих жителей города стало неожиданностью», — сообщает мэр Кургана.

Как поясняет Елена Ситникова, в мэрии Кургана всегда готовы работать во взаимодействии и идти бизнесу навстречу, но при этом расходы, о которых заявляют перевозчики, должны быть прозрачны и документально подтверждены.

«В текущей ситуации непозволительно пытаться «залезть в карман к жителям», немотивированно повышая цены на проезд в угоду собственным интересам. Перевозчику рекомендовано не позднее начала следующей недели вернуть прежнюю стоимость проезда на обслуживаемых им маршрутах», — подытожила глава столицы Зауралья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы сэкономить на транспортных расходах, в горадминистрации Кургана советуют горожанам оплачивать проезд по транспортным картам «Кузнечик», которые действуют на маршрутах, охватывающих большинство районов областного центра. По «Кузнечику» стоимость проезда составляет, с учётом льгот и скидок, 20−24 рубля.

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