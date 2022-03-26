Ялта, Крым, , 13:20 — REGNUM Инвестиционный проект строительства горного парка в Ялте утверждён на заседании совета по улучшению инвестиционного климата 25 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ялта Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Как сообщила заместитель председателя совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, общая сумма инвестиций составит 6,6 млрд рублей. Проект предполагает строительство SPA-комплексов, гостиниц, спортивных объектов.

Отметим, что соглашение о строительстве многофункционального горно-рекреационного кластера «Горный Крым» было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Парк разместится в границах Ялты на площади в 14,5 га в границах Ялты, он будет включать станцию канатной дороги, биосферный парк, туристические и спортивные объекты, лечебно-оздоровительный и гостиничный комплекс уровня «четыре звезды» с консольным бассейном, а также апарт-отель, SPA-комплекс, рестораны.

Также на заседании совета утвердили проект по созданию в Феодосии спортивно-развлекательного комплекса на площади 19,5 тыс. кв.м. Планируется создание круглогодичного детского развлекательного парка, скейт-парка, теннисного корта, детских кафе. Проект долгосрочный — он рассчитан на 10 лет и 2 месяца. Объем инвестиций — 88,7 млн рублей.