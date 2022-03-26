Москва, 26 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить возмещение 50% трат на детские путевки. Поручения опубликованы 26 марта на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

"Правительству РФ… обеспечить возмещение всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 г. путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50% стоимости турпродукта, предоставляемого начиная с 1 мая 2022 г., но не более 20 тыс. рублей за один турпродукт», — отмечается в сообщении.

Срок исполнения данного поручения — 30 марта 2022 г.