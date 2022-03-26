Оренбург, , 13:09 — REGNUM В Оренбургской области пятеро пенсионеров стали жертвами группы уроженцев Татарии. Мошенники выманили у граждан 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник

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Две жительницы Орска лишились в целом 1,8 млн рублей. Их обманули по схеме «родственник попал в беду». А три жителя Оренбурга потеряли 499 тыс. рублей.

Под подозрение попали граждане возрастом 30 и 39 лет. Один из них пояснил полицейским, что в мессенджере ему предложили работу. Якобы нужно было приезжать к пенсионерам и забирать денежные средства. А за свои услуги он получал 3% суммы. Сейчас задержанные арестованы.