Анкара, , 13:08 — REGNUM Ранее обнаруженный около входа в пролив Босфор в Турции, похожий на морскую мину, предмет нейтрализован. Об этом 26 марта сообщает турецкое минобороны на своей странице в соцсети Twitter.

Морская мина Eszcze

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Уточняется, что утром 26 марта коммерческое судно обнаружило похожий на морскую мину предмет около пролива Босфор и к месту его обнаружения были оперативно отправлены группы подводной обороны.

Также указывается, что последние взяли указанный предмет под охрану и затем нейтрализовали его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предмет, который похож на морскую мину, был обнаружен около входа в пролив Босфор.