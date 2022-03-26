Калуга, 26 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Калуге состоялась официальная презентация книги «Дорога к звездам». Автор книги заслуженный работник культуры России Борис Измайлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На представлении новой книги «Дорога к звездам»

Книга «Дорога к звездам» посвящена почетным гражданам Калуги, которые внесли неоценимый вклад в развитие космонавтики. Это летчики-космонавты, ученые, государственные и общественные деятели. Кроме того, в издании представлены работы юных поэтов и художников, посвященные покорению внеземных пространств. В ближайшее времени новое издание поступит в библиотеки области. На мероприятии была зачитана телеграмма депутата Государственной думы РФ, заместителя председателя комитета по обороне, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Светланы Савицкой (КПРФ).

«Дорога к звездам — это трудный и сложный путь в освоении космоса. Целеустремленность и работоспособность — главное в достижении успеха. От души желаю создателям книги, всем участникам презентации здоровья, успехов и удачи. Убеждена, что калужская земля скоро узнает имена новых отечественных космонавтов, работающих в интересах и на благо нашей страны», — отметила Светлана Савицкая.

В калужском регионе созданы богатейшие тематические музейные экспозиции, специальные программы в учреждениях дополнительного образования, которые развивают лучшие традиции советской школы юных космонавтов, уникальный космический класс, учащиеся которого побывали на запуске ракеты на космодроме Байконур.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти области, культуры, юнармейцы и журналисты.