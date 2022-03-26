Новосибирск, , 13:09 — REGNUM В Новосибирске Центральный районный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего прокурора города Дениса Ференца. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на региональное управление Судебного департамента.

В суде tracy collins

Напомним, Дениса Ференца обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании следствию.

Уточняется, что на судебном заседании начали оглашать обвинительное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был вынесен приговор в отношении одного из фигурантов дела экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца — предпринимателя Олега Ярового.

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