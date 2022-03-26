Могоча, Забайкальский край, 26 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Пожар в общежитии города Могоча, где найдены трое погибших, стал поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Об этом 26 марта сообщает территориальное СУ СКР.

Прокуратура Забайкалья Пожар в Могоча

При пожаре дом оказался полностью уничтожен. В настоящий момент следователи СК совместно с пожарными и другими специалистами проводят детальный осмотр места происшествия. Из-под завалов извлечены тела трех человек.

Устанавливаются личности погибших, их тела будут направлены для производства судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти. Совместно с сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы инцидента.

Кроме того, следователи изымают образцы веществ и предметы, по которым будет назначено производство судебной пожарно-технической экспертизы для установления причины и источника возгорания.

По одной из предварительных версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, 25 марта 2022 г. в 20:35 местному времени по произошло возгорание одноэтажного кирпичного жилого дома (общежития), поставленного на баланс администрации городского поселения «Могочинское» в 2014 г., в котором было зарегистрировано четверо граждан.

При тушении пожара обнаружены тела троих человек — двух мужчин и женщины, тело еще одной женщины предположительно находится на месте пожара, ведутся его поиски. Эвакуированы десять лиц.

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